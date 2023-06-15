Широкий спектр двусторонних отношений: о чем договорились лидеры России и Алжира

Президент России Владимир Путин на встрече с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном обсудил сотрудничество в разных сферах и вступление африканской страны в БРИКС.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kremlin.ru

В Кремле сегодня принимали делегацию из Алжира во главе с президентом страны Абдельмаджидом Теббуном. Владимир Путин встречал гостей в Георгиевском зале в торжественной обстановке, затем последовали переговоры в узком составе.

В зал проходят делегации обеих стран. Самые первые - Сергей Лавров и Сергей Шойгу. В составе российской делегации также министры культуры, юстиции, информационных технологий, секретарь Совбеза. Звуки оркестра - встречаются два лидера: впервые за 13 лет. Перед началом встречи в узком составе Абдельмаджид Теббун поздравил Владимира Путина с прошедшим днем России - к слову, наша страна первая, кто признал независимость Алжира. С тех пор общие усилия в области фармацевтики - благодаря Москве алжирцы своими силами производят инсулин, гуманитарной сфере и международной координации.

«Продолжается наше конструктивное взаимодействие на других площадках, в ООН в частности. С избранием Алжира на 2024-2025 годы членом Совета Безопасности надеюсь, что это взаимодействие будет только усиливаться», - заявил Путин.

Алжир в тройке лидеров среди торговых партнеров России в Африке - опережают пока Египет и Марокко. Почти $2 млрд общего товарооборота за прошлый год - колоссальные показатели. Особая ставка на энергетику: обе страны активно сотрудничают в рамках ОПЕК+ и Форума стран экспортеров газа. Что же до взглядов на международные проблемы - то позиции Москвы и Алжира если не совпадают, то очень близки.

«Нашим межгосударственным связям 60 лет и Алжир все это время поддерживает Россию. Сегодня мы ощущаем давление иностранных государств на нас, но это никак не повлияет на наши отношения», - пообещал Абдельмаджид Теббун.

Вопреки прямым запретам Вашингтона, в прошлом году Алжир обновил свой военный арсенал российским оружием: были заключены госконтракты на $7 млрд. Детали сделки раскрыл министр обороны Сергей Шойгу.

«Речь идет об оружии. Это и танки, ПВО... самое главное, что имеет хорошую перспективу... тем более, у нас есть чем поделиться в части опыта применения этого оружия», - сказал Шойгу.

Теперь же страна намерена сделать еще один поворотный шаг в геополитике. Президент Алжира предложил ускорить процесс вступления в БРИКС. И вероятно, этот процесс уже запущен - ведь сегодня заложен мощный фундамент. В Малахитовом фойе Кремля российский лидер совместно с президентом Алжира поставили подписи на декларации об углубленном стратегическом партнерстве. По итогам насыщенных переговоров заключили девять совместных договоров, подразумевающих работу по самым разным направлениям. Во время своего выступления, президент Алжира не раз повторял слова «Россия» и «друг» в одном предложении. В ответ Владимир Путин привел факты, что именно подкрепляет этот статус отношений.

«Важна работа по расширению практики расчетов между нашими странами в национальных валютах, что позволит обезопасить страны на валютных рынках. Страны развиваются в энергетике, "Газпром" участвует в освоении участка на Востоке Сахары. Есть наработки у "Транснефти", других наших компаний. Проявляют интерес к атомной энергетике. "Росатом" готов поучаствовать в совместных проектах в сфере медицины или области сельского хозяйства. Есть возможности для кооперации в автопроме, машиностроении, в использовании космоса, связи и коммуникаций. Готовы не просто поставлять технику, но и локализовать ее производство на территории Алжира», - заверил глава российского государства.

Использование космоса в мирных целях, совместная работа министерств юстиции и культуры, обмен опытом в сфере высоких технологий - то, о чем сегодня на бумаге договорились представители двух стран. Завтра Абдельмаджид Теббул по приглашению Владимира Путина посетит Санкт-Петербург. Планируется совместное выступление двух лидеров на Петербургском международном экономическом форуме.