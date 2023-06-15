Песков сообщил, что президенты России и Алжира не обсуждали Украину

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Президенты России и Алжира пока не обсуждали ситуацию на Украине, сообщил «Звезде» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эта тема вообще не затрагивалась. Есть обширная повестка дня в плане двустороннего взаимодействия, поэтому про Украину речь не заводили», - сказал он.

В Кремле 15 июня проходят переговоры Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном, который находится в России с государственным визитом.

Владимир Путин заявил, что отношения с Алжиром имеют для России особое значение и носят стратегический характер, и назвал эту страну ключевым партнером в арабском мире и в Африке.

Главы государств подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. РФ и Алжир подписали также соглашение о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях.

По словам президента России, переговоры с главой Алжира прошли в деловом ключе и были продуктивными. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии, Судане, а также палестино-израильское урегулирование.