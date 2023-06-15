Шойгу и Лавров прибыли в Кремль

Министр обороны и министр иностранных дел прибыли для участия в торжественной церемонии официальной встречи президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

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Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров прибыли в Кремль. Они сделали это для участия в торжественной церемонии официальной встречи президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Сам Теббун прибыл в Россию вчера вечером. Его самолет приземлился во Внуково-2. Непосредственно в аэропорту среди встречающих алжирского президента был замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Также Абдельмаджида Теббуна встречали военный оркестр и почетный караул. Известно, что визит готовили еще с марта - тогда Владимир Путин пригласил президента Алжира посетить Москву.

В программе двух лидеров - переговоры и подписание ряда документов, способствующих развитию двусторонних отношений.