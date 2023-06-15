В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сийярто: Венгрия считает нечестным повышение Киевом цены транзита нефти

Ян Брацкий
20:12 15.06.2023
По словам главы МИД Венгрии Сийярто, для Будапешта вопрос цены вторичен, главное сохранность поставок топлива.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Михаил Киреев, РИА Новости
Читайте нас на:

Венгрия считает нечестным со стороны Украины повышение стоимости транзита нефти по трубопроводу «Дружба». С таким заявлением на полях Петербургского экономического форума выступил глава венгерской дипломатии Петер Сийярто.

«До сих пор все поставки доходили до Венгрии, рассчитываем что так и будет продолжаться. Цена - это уже другой вопрос. Естественно, мы не очень довольны, что Украина повысила транзитную плату для Венгрии, мы считаем это нечестно. Но для нас всегда есть четкие приоритеты - сперва сохранность поставок, цена уже второе. Главное, что поставки в сохранности, с ценой можно разобраться», - заявил Петер Сийярто.

Напомним, Украина с 1 июня 2023 года повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в сторону Словакии и Венгрии на 25%.

Трубопровод «Дружба» берет начало в Самарской области и проходит через Брянск, где разделяется на две ветки. Северная идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, а южная - через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:23 В стране и мире
Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
18:23 В стране и мире
Handelsblatt: Дания и Нидерланды оплатят поставку Украине 14 танков Leopard 2
18:07 В стране и мире
Ушаков сообщил о планах Путина посетить Турцию
18:04 В стране и мире
Заболевший в детском лагере в Нижегородской области ребенок умер в больнице
17:19 В стране и мире
Песков заявил, что идея приватизации в России находится на повестке дня
Популярное
Видео
«Жестко вообще, кипиш»: строитель снял на видео пожар у ЖК на востоке Москвы
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.