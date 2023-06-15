Сийярто: Венгрия считает нечестным повышение Киевом цены транзита нефти

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Венгрия считает нечестным со стороны Украины повышение стоимости транзита нефти по трубопроводу «Дружба». С таким заявлением на полях Петербургского экономического форума выступил глава венгерской дипломатии Петер Сийярто.

«До сих пор все поставки доходили до Венгрии, рассчитываем что так и будет продолжаться. Цена - это уже другой вопрос. Естественно, мы не очень довольны, что Украина повысила транзитную плату для Венгрии, мы считаем это нечестно. Но для нас всегда есть четкие приоритеты - сперва сохранность поставок, цена уже второе. Главное, что поставки в сохранности, с ценой можно разобраться», - заявил Петер Сийярто.

Напомним, Украина с 1 июня 2023 года повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в сторону Словакии и Венгрии на 25%.

Трубопровод «Дружба» берет начало в Самарской области и проходит через Брянск, где разделяется на две ветки. Северная идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, а южная - через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.