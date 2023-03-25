В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Ъ»: Украина повысит тарифы на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Ян Брацкий
08:39 25.03.2023
В настоящий момент трубопроводный оператор «Укртранснафта» планирует повысить тариф до €27,2 за тонну.
«Ъ»: Украина повысит тарифы на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»
© Фото: CC BY-SA 3.0, Wikimedia
Читайте нас на:

Украинские власти намерены второй раз за год повысить стоимость транзита нефти из России в Европу по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсант». Рост тарифов в Киеве объясняют затратами на восстановление якобы разрушенной инфраструктуры.

«Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по территории Украины речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну», - сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Украина просто шантажирует Восточную Европу, в частности, Венгрию, чтобы та перестала закупать нефтепродукты в России.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что трудностей с прокачкой нефти по трубопроводу «Дружба» нет, несмотря на регулярные обстрелы инфраструктуры националистами. В свою очередь замминистра иностранных дел России Михаил Галузин выразил надежду на то, что в 2023 году удастся сохранить существующие объемы прокачки топлива по «Дружбе».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:39 В стране и мире
«Ъ»: Украина повысит тарифы на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»
06:30 В стране и мире
Видео
Жители Донецка показали свои дома после очередного налета украинских РСЗО
04:21 В стране и мире
Байден назвал сближение России и КНР сильно преувеличенным
03:21 В стране и мире
Defense News: ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A
00:33 В стране и мире
Вучич спросил у руководства НАТО, кто дал право альянсу бомбить Югославию в 1999 году
Популярное
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.