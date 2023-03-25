«Ъ»: Украина повысит тарифы на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

В настоящий момент трубопроводный оператор «Укртранснафта» планирует повысить тариф до €27,2 за тонну.

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Украинские власти намерены второй раз за год повысить стоимость транзита нефти из России в Европу по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает «Коммерсант». Рост тарифов в Киеве объясняют затратами на восстановление якобы разрушенной инфраструктуры.

«Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по территории Украины речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну», - сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Украина просто шантажирует Восточную Европу, в частности, Венгрию, чтобы та перестала закупать нефтепродукты в России.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что трудностей с прокачкой нефти по трубопроводу «Дружба» нет, несмотря на регулярные обстрелы инфраструктуры националистами. В свою очередь замминистра иностранных дел России Михаил Галузин выразил надежду на то, что в 2023 году удастся сохранить существующие объемы прокачки топлива по «Дружбе».