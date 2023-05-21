МИД Венгрии призвал ЕК объясниться после сообщений об остановке трубопровода «Дружба»

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Официальный Будапешт потребовал от Киева и Еврокомиссии объяснений после известий о возможной остановке нефтепровода «Дружба». Об этом заявил глава МИД Венгрии и министр внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали. Считаю, что председатель Еврокомиссии должна лично выступить с объяснениями, поскольку вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета», - заявил чиновник в эфире радио Kossuth.

Сийярто напомнил о международных обязательства страны-транзитера и венгерских гарантиях. Кроме того, глава венгерской дипломатии упрекнул Киев и Загреб в недобросовестном использовании украинского кризиса и многократного увеличения транзитных тарифов.

Трубопровод «Дружба» берет начало в Самарской области и проходит через Брянск, где разделяется на две ветки. Северная идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, а южная - через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. Любые попытки терактов или несанкционированной остановки трубопровода являются угрозой безопасности Венгрии, ранее заявлял Петр Сийярто.