В стране и мире Ушаков сообщил о планах Путина посетить Турцию Владимир Рубанов Конкретные сроки визита пока не обсуждались, добавил помощник президента России. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина посетить Турцию, сообщает «Интерфакс». По его словам, визит планируется по приглашению турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрдогана. Конкретные сроки визита пока не обсуждались, добавил Ушаков. Реджеп Таийп Эрдоган возглавил республику по итогам второго тура выборов, набрав более 52% голосов. Российский президент стал первым лидером, кому руководитель Турции позвонил после переизбрания. Российскую делегацию на торжествах по случаю инаугурации президента Турции возглавлял председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой заявил, что Киев с подачи западных стран делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы и организует диверсии в России. Экспертное мнение и аналитика