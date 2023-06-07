Путин заявил Эрдогану, что Киев с подачи Запада делает опасную ставку на эскалацию

В ходе телефонного разговора также была отмечена приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев с подачи западных стран делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы и организует диверсии в России.

«Наглядный пример тому - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», - говорится на официальном сайте Кремля.

Кроме того, в ходе разговора по телефону лидеры двух стран отметили приверженность последовательной реализации совместных проектов в сфере энергетики, торговли и туризма.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно совершает звонки, чтобы получить информацию о ходе специальной военной операции РФ на Украине. По словам представителя Кремля, президент РФ предпочитает получать информацию из разных источников.