Самолет Володина приземлился в Анкаре под блески молний
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на торжествах по случаю инаугурации президента Турции.
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Самолет председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина совершил посадку в аэропорту Анкары под раскаты грома и зарево молний. Володин возглавит российскую делегацию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Церемония состоится в Анкаре.
Реджеп Эрдоган, представляющий Партию справедливости и согласия возглавил республику по итогам второго тура выборов, набрав более 52% голосов.
Ранее в здании правительства Эрдоган торжественно принес присягу и вступил в должность президента на следующие пять лет. После продолжительных аплодисментов собравшихся он произнес короткую речь.