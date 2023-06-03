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Самолет Володина приземлился в Анкаре под блески молний

Ян Брацкий
16:17 03.06.2023
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на торжествах по случаю инаугурации президента Турции.
© Видео: Государственная Дума, Telegram © Фото: Государственная Дума, Telegram
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Самолет председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина совершил посадку в аэропорту Анкары под раскаты грома и зарево молний. Володин возглавит российскую делегацию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Церемония состоится в Анкаре.

Реджеп Эрдоган, представляющий Партию справедливости и согласия возглавил республику по итогам второго тура выборов, набрав более 52% голосов.

Ранее в здании правительства Эрдоган торжественно принес присягу и вступил в должность президента на следующие пять лет. После продолжительных аплодисментов собравшихся он произнес короткую речь.

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