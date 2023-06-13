Армия спецоперация Минобороны России показало вблизи поверженный «Леопард» «Слава России! Победа будет за нами». Так прокомментировал вид подбитого вражеского танка боец ВС РФ, снимавший видео. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: МО РФ продемонстрировало вблизи подбитый танк «Леопард» германского производства, который применялся украинскими боевиками при неудачной попытке наступления на Запорожском направлении. «Слава России! Победа будет за нами», - прокомментировал вид подбитой вражеской техники снимавший видео российский боец группировки «Восток». Помимо «Леопарда», на кадры попали еще боевые машины пехоты «Брэдли» американского производства. В российском оборонном ведомстве добавили, что некоторые боевые машины были с работающими двигателями. Это говорит о том, что бой был скоротечен, а также о том, что украинские экипажи сбежали с поля боя из боеспособной западной техники. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика