Минобороны России показало вблизи поверженный «Леопард»
«Слава России! Победа будет за нами». Так прокомментировал вид подбитого вражеского танка боец ВС РФ, снимавший видео.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
МО РФ продемонстрировало вблизи подбитый танк «Леопард» германского производства, который применялся украинскими боевиками при неудачной попытке наступления на Запорожском направлении.
«Слава России! Победа будет за нами», - прокомментировал вид подбитой вражеской техники снимавший видео российский боец группировки «Восток».
Помимо «Леопарда», на кадры попали еще боевые машины пехоты «Брэдли» американского производства.
В российском оборонном ведомстве добавили, что некоторые боевые машины были с работающими двигателями. Это говорит о том, что бой был скоротечен, а также о том, что украинские экипажи сбежали с поля боя из боеспособной западной техники.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.