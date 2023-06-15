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Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС серьезной

Анна Назайкина
16:54 15.06.2023
Уровень воды для охлаждения станции достаточный для безопасной работы объекта, отметил директор международного агентства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ulyanov_mikhail, Telegram
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Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита делегации агентства на Запорожскую АЭС заявил о серьезной ситуации на объекте после ЧП на Каховской ГЭС.

Однако, отметил Гросси, количества воды для охлаждения станции достаточно для безопасной работы объекта.

«С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальные. С другой, были приняты меры для стабилизации ситуации», - сказал он.

Директор МАГАТЭ подчеркнул, что для него было важно своими глаза увидеть происходящее и оценить обстановку, анализ ситуации будет продолжен.

Это уже третий визит миссии международного агентства во главе с Гросси на крупнейшую в Европу атомную электростанцию. Напомним, что первый визит делегации прошел 1 сентября прошлого года.

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