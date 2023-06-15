В стране и мире Ксения Шойгу: новая развязка надолго решит проблемы с пробками по пути в Кронштадт Иван Петров Проект реконструкции превратит Кронштадт в новый туристический центр сохранения исторической памяти Военно-морского флота. А также повысит качество дорог и разгрузит движение. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В рамках Петербургского экономического форума прошла церемония закладки памятной капсулы на строительстве транспортной развязки на Кронштадтском шоссе в районе Комплекса защитных сооружений. Проект реконструкции превратит Кронштадт в новый туристический центр сохранения исторической памяти Военно-морского флота. А также повысит качество дорог и разгрузит движение. «Я абсолютно убеждена, что данная развязка даст новое дыхание, новую жизнь Кронштадту, на огромное количество времени "развяжет" наконец проблемы с трафиком, с маятниковой миграцией и откроет путь огромному количеству туристов не только в наш кластер, но и в этот город», - заявила руководитель проекта по развитию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Также Шойгу заявила, что Музей военно-морской славы в Кронштадте откроется в День ВМФ. Ранее в Кронштадте развернули гигантский Андреевский флаг в честь окончания автопробега североморцев. Экспертное мнение и аналитика