Ксения Шойгу: новая развязка надолго решит проблемы с пробками по пути в Кронштадт
В рамках Петербургского экономического форума прошла церемония закладки памятной капсулы на строительстве транспортной развязки на Кронштадтском шоссе в районе Комплекса защитных сооружений.
Проект реконструкции превратит Кронштадт в новый туристический центр сохранения исторической памяти Военно-морского флота. А также повысит качество дорог и разгрузит движение.
«Я абсолютно убеждена, что данная развязка даст новое дыхание, новую жизнь Кронштадту, на огромное количество времени "развяжет" наконец проблемы с трафиком, с маятниковой миграцией и откроет путь огромному количеству туристов не только в наш кластер, но и в этот город», - заявила руководитель проекта по развитию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Также Шойгу заявила, что Музей военно-морской славы в Кронштадте откроется в День ВМФ.
Ранее в Кронштадте развернули гигантский Андреевский флаг в честь окончания автопробега североморцев.