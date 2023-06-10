В Кронштадте развернули гигантский Андреевский флаг в честь окончания автопробега североморцев

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В Кронштадте 10 июня состоялась церемония завершения профсоюзного автопробега «Северный флот - не подведет!», который был посвящен 290-летию образования Северного флота и 320-летию Балтийского флота. В честь окончания марафона на Якорной площади города была развернут гигантский Андреевский флаг.

Площадь символа ВМФ России составил 290 квадратных метров. В церемонии принимали участие члены экипажей флотов, ветераны и юнармейцы. После участники автопробега направились колонной в форт Константин.

В автопробеге принимали участие 20 экипажей из Североморска, Мурманска, Полярного, Сегежи, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Минска. В составе экипажей - ветераны и гражданский персонал Северного флота. Маршрут пробега пролегал через пять регионов России, его длина составила около 3200 километров.