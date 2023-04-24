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Ксения Шойгу заявила, что Музей военно-морской славы в Кронштадте откроется в День ВМФ

Андрей Аркадьев
16:31 24.04.2023
Центральным экспонатом музея станет первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».
© Видео: Ксения Шойгу Telegram © Фото: АНО «Остров Фортов»
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Музей военно-морской славы в Кронштадте откроется в День ВМФ России, который в этом году выпадает на 30 июля, сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«К настоящему моменту концепция экспозиции финализирована. Мы провели ее финальную итерацию силами членов Наблюдательного экспертного совета по созданию музея, получили поддержку и одобрение и выходим на этап реализации. Открытие музея уже 30 июля - в День ВМФ, так что темп работы будем держать максимально высокий», - подчеркнула она.

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного экспертного совета по созданию музея. В состав совещательного органа вошли замминистра обороны Тимур Иванов, заместитель главкома ВМФ Владислав Павлов, гендиректор АО «ОСК» Алексей Рахманов. Члены Наблюдательного экспертного совета одобрили концепцию постоянной экспозиции музея.

Напомним, что главный экспонат музея - первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Лодка была доставлена в Кронштадт в прошлом году благодаря уникальной технологии транспортировки.

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