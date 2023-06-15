Сальмонеллу обнаружили в пробах и у персонала кафе «Шаурму хочу» в Братске

Как утверждается, эту бактерию нашли и у пострадавших, и у сотрудников заведения общепита.

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Сальмонеллу обнаружили в биологических пробах у отравившихся шаурмой в Братске, а также у работников заведения. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

«Выделена сальмонелла в биологических пробах как у заболевших, так и у персонала кафе», - говорится в сообщении.

Эта бактерия могла оказаться в пище, если при ее приготовлении персонал не соблюдал санитарные требования или если использовались некачественные продукты, объяснили ранее в Роспотребнадзоре.

В среду, 14 июня, несколько десятков человек обратились к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы в кафе. Уже сегодня утром появились сообщения, что число пострадавших выросло до 62 человек.

В больницах получают помощь сейчас 29 человек, в том числе пять детей. Было возбуждено уголовное дело. Владельца кафе задержали, заведение временно закрыто.