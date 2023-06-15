Центризбирком назначил выборы в новых регионах России на 10 сентября

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Выборы в законодательные собрания в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях пройдут 10 сентября, в единый день голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову.

Решение о проведении выборов на территории новых субъектов страны было принято после консультаций с ФСБ и Минобороны.

Ранее Памфилова заявила, что нет смысла приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы в РФ. До этого она утверждала, что западные страны заинтересованы в том, чтобы сорвать выборы президента РФ в марте 2024 года.

В январе на совещании с членами кабмина президент Владимир Путин заявил, что боевые действия, которые идут на присоединенных к России территориях, не дают повода для откладывания решения проблем жителей. Он напомнил, что сейчас тяжелые времена и люди хотят видеть изменения в лучшую сторону.