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Памфилова заявила, что нет смысла соблюдать «лукавый ритуал» приглашения на выборы наблюдателей ОБСЕ

Анна Касаткина
03:18 01.06.2023
По словам главы Центризбиркома, БДИПЧ ОБСЕ уже полностью себя разоблачило.
Памфилова заявила, что нет смысла соблюдать «лукавый ритуал» приглашения на выборы наблюдателей ОБСЕ
© Фото: АГН Москва, GlobalLookPress
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Россия не собирается приглашать на будущие выборы международных наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

Она объяснила, что Россия раньше испытывала «определенные иллюзии» по поводу этой организации, платила большие взносы и «пробивала стандарты международного наблюдения». Однако теперь БДИПЧ ОБСЕ полностью себя разоблачила, известно, что она работает на коалицию западных стран, объявивших РФ врагом.

«Они участвуют в (российско-украинском конфликте. - Прим.ред.), только на своем уровне. Если, скажем, НАТО помогает воевать оружием, специалистами, то ОБСЕ политически помогает», - сказала Памфилова.

Она уточнила, что БДИПЧ ОБСЕ не нужны объективные данные и она будет работать только на дискредитацию выборов. Если даже приедут профессиональные наблюдатели, которые затем напишут честные отчеты, «все равно есть заранее подготовленный эрзац отчета, в котором четко, под диктовку англосаксов подписан нам политический приговор», отметила глава ЦИК.

«Нет никакого смысла играть в поддавки, соблюдать этот лукавый, извращенный ритуал, и не стоит тратить на них ни времени, ни сил», - подчеркнула Памфилова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает проведение референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления на территории, где введено военное положение. Согласно закону, Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) принимает соответствующее решение по результатам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ РФ.

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