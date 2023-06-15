В стране и мире Миссия МАГАТЭ въехала на территорию Запорожской области Тимур Шерзад Делегация преодолела линию разграничения и направляется в Энергодар. © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress Читайте нас на: Миссия МАГАТЭ въехала на контролируемую Россией территорию Запорожской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. «Делегация преодолела линию разграничения и направляется в Энергодар», - сказал представитель. До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал усилить присутствие своей организации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ранее сообщалось о том, что украинские боевики пытались атаковать ЗАЭС беспилотником прямо во время встречи между Гросси и главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Экспертное мнение и аналитика