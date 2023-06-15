Миссия МАГАТЭ въехала на территорию Запорожской области
Делегация преодолела линию разграничения и направляется в Энергодар.
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Миссия МАГАТЭ въехала на контролируемую Россией территорию Запорожской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Делегация преодолела линию разграничения и направляется в Энергодар», - сказал представитель.
До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал усилить присутствие своей организации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Ранее сообщалось о том, что украинские боевики пытались атаковать ЗАЭС беспилотником прямо во время встречи между Гросси и главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.