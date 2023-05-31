Гросси пообещал усилить присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС

Организация будет следить, есть ли на территории станции вооружение, а также ведется ли огонь оттуда или в направлении ЗАЭС.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено усилить своей присутствие на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

По его словам, миссия МАГАТЭ будет отслеживать наличие вооружения на территории станции, а также ведется ли огонь оттуда или в направлении ЗАЭС.

«Мы будем... внимательнее наблюдать за соблюдением принципов безопасности, которые связаны с военными действиям, милитаризацией, атаками на станцию», - сказал Гросси.

Он добавил, что раньше данные вопросы в сферу внимания миссии МАГАТЭ не входили.

Гросси предложил пять принципов обеспечения безопасности на ЗАЭС, среди которых прекращение любых военный действий с территории станции и в направлении ее. Глава МАГАТЭ назвал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС нестабильной и хрупкой. По его мнению, то, что в текущих условиях еще не произошло техногенных катастроф - это удача.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании отметил, что предложения Гросси соответствуют мерам, которые уже давно предпринимает РФ. С территории станции атак никогда не осуществлялось, также на ней никогда не было тяжелого вооружения и боеприпасов, подчеркнул постпред.