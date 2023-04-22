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Карчаа заявил, что украинский дрон пытался атаковать ЗАЭС во время встречи Гросси и Лихачева

Максим Крюков
19:05 22.04.2023
Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что российским силам РЭБ удалось посадить ударный беспилотник польского производства.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Страна Росатом
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Украинский дрон пытался атаковать Запорожскую атомную электростанцию прямо во время переговоров генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси с главой корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, которые проходили 5 апреля в Калининграде. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Событием, я бы сказал, знаковым было появление ударного дрона как раз в тот день, когда проходили переговоры в Калининграде между Рафаэлем Гросси и Алексеем Лихачевым», - сказал он.

Он отметил, что это был польский ударный беспилотник, подчеркнув, что российским силам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось уронить его вниз.

Кроме того, советник главы концерна «Росэнергоатом» сообщил, что украинские боевики периодически продолжают свои провокации с коптерами. Но при этом интенсивность артобстрелов снизилась - последний крупный удар был зафиксирован в прошлом году.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что шансы на договоренность по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции есть, но они не слишком велики. Он отметил, что дело упирается в негативную позицию Киева.

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