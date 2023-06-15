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Орешкин уверен, что ЦБ РФ справится с инфляцией

Анна Касаткина
11:42 15.06.2023
По его словам, у Центробанка РФ безупречная репутация в борьбе с инфляцией.
Орешкин уверен, что ЦБ РФ справится с инфляцией
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Центробанк России обязательно справится с инфляцией. Такое мнение выразил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Я думаю, у нас в стране, да и в мире, ни у кого нет сомнений, что наш Центральный банк обязательно с инфляцией справится», - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Орешкин напомнил, что ЦБ уже решал эту проблему в 2015 году и в прошлом году, репутация регулятора в этом отношении «безупречная».

Он также считает, что с точки зрения инфляции в первую очередь вопрос следует обращать к правительству - справится ли оно с развитием предложения в экономике, чтобы сохранить экономический рост, не допустить ускорения инфляции и «не давать повода Центральному банку дергать стоп-кран».

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия не стала «замыкающим поставщиком» в мировой экономике, хотя из-за санкций существовали подобные опасения. По его словам, российский экспорт остается эффективным, а мировые рынки - гибкими.

Крупнейший экономический форум России ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня

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