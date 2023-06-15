Решетников заявил, что сценарий превращения России в «замыкающего поставщика» не сбылся

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Россия не стала «замыкающим поставщиком» в мировой экономике, хотя опасения такие существовали. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Если говорить о сценариях и о том, что произошло с мировой экономикой, у нас были опасения, что Россия может занять позиции замыкающего поставщика, от которого все будут отказываться. Этот сценарий не случился, несмотря на санкции», - сказал он.

Решетников отметил, что российский экспорт по-прежнему остается эффективным, а мировые рынки оказались гибкими - страны-партнеры, на которые оказывается давление, действуют в своих интересах.

Министр экономического развития добавил, что российский экспорт будет востребован, так как страна поставляет то, что будут потреблять всегда - продовольствие, удобрения, металлы, продукцию топливно-энергетического комплекса.

Крупнейший экономический форум России ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия обеспечила технологический суверенитет и создала независимые системы, которые позволяют стране развиваться дальше.