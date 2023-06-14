Новые регионы и новые технологии: в Петербурге открылся международный экономический форум

Перспективы бизнеса с Россией привлекли в Петербург 17 тысяч человек из 130 стран мира.

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С песнями и даже плясками на Петербургский международный экономический форум приехали представители Объединенных Арабских Эмиратов. Это - страна-гость форума. У Эмиратов самый большой павильон и грандиозные планы - стать для российского бизнеса главным торговым хабом на Ближнем Востоке. С Эмиратами готовы конкурировать бизнесмены из Индии - у них тоже большая делегация, представители почти 100 компаний.

«Питерский форум - он представит Россию, мне кажется, правильным и немножко масштабным образом. Это достаточно такое интересное, хорошее, замечательное место, где можно реально с деловой Россией знакомиться», - говорит президент индийского делового совета Акашдип Сингх.

Перспективы бизнеса с Россией привлекли в Петербург 17 тысяч человек из 130 стран мира. Особое место - у новых российских регионов. Только за один первый день форума они подписали десятки соглашений о сотрудничестве.

«Нам важно развивать сейчас предприятия, которые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не воспринимали больше Донбасс, как ранее это было, - олигархи использовали Донбасс как сырьевую базу. Но потенциал гораздо шире», - говорит врио главы ДНР Денис Пушилин.

Херсонская и Запорожская области на Петербургском форуме впервые. И им есть что показать. На стенде Запорожья представлены местные продукты, в том числе - очень вкусная мелитопольская черешня. Здесь же макет с Запорожской АЭС и Приазовьем. А увидеть Азовское море может каждый - с помощью VR-очков. Надеваю - и гуляю по набережной Мелитополя, где недавно был в командировке.

Задача новых российских регионов - представить миру все свои возможности и перспективы, несмотря на то что на их территории до сих продолжаются боевые действия.

«Каждый день обстреливают пункты временного размещения. Есть точки, куда люди отъезжают, места сбора около небольших объектов. Там автобусы людей забирают. Туда и бьют ракетами, артиллерией, специально для того чтобы нанести ущерб мирному населению. Есть жертвы, среди них и дети и беременные женщины» - говорит Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области.

Рядом - Запорожская область.

«Сегодня вы можете видеть на выставке наш потенциал, пока еще не в полной мере развернутый, но в ближайшее время - я думаю, месяцы пройдут, и вся страна будет гордиться запорожцами - и нести высоко звание региона казацкой славы», - говорит Евгений Балицкий, врио губернатора Запорожской области.

Каждый регион привлекает внимание всеми возможными способами. Петербург представляет линейку беспилотников и проекты развития транспортной и туристической инфраструктуры. Арктика угощает всех желающих кофе с олениной - мы, конечно, попробовали. Москва собрала на своем стенде очередь желающих попробовать мороженое от робота, который в перспективе может вообще заменить продавцов и кассиров.

Роботы на Петербургском форуме уже стали одним из главных трендов. Нужно смотреть под ноги, чтобы ненароком не наступить на робособаку, залюбовавшись произведениями робота - художника, который готов нарисовать что угодно по вашему запросу.

Технологичность экономического форума подтверждает и обилие медиаэкранов. По их количеству наверняка рекорд установили - общая площадь больше футбольного поля. Компания «Газпром нефть» представила на своем стенде цифровой проект «Энергия в людях», созданный нейросетью.

«Визуальный манифест “Энергия в людях” - это наше посвящение человеку. Это проект о людях и для людей, о тех, кто создает энергию, и тех, чья энергия вдохновляет и движет нас вперед. Вместо технологии машин на первый план вышли их создатели. В центре каждого сюжета герои - представители профессии. Этим проектом мы отдаем должное созидательной энергии человека», - говорит Екатерина Красавцева, руководитель проекта от компании «Газпром нефть».

Из нескольких сотен тысяч фотографий реальных людей нейросеть создала 12 образов - представителей разных профессий нефтяников. Четыре месяца понадобилось, чтобы вот так эффектно и наглядно доказать: главная ценность компании - это ее сотрудники.

«Главная сложность - это добиться максимальной реалистичности этих людей. Нейросеть приходилось постоянно обучать, вводить новые запросы, чтобы соответственно лица максимально плавно перетекали из одного в другое. И для этого потребовалось много исследований, экспериментов, мы постоянно обучали эти нейросети. Нейросеть сама не может решить какую-то задачу, и человек обязательно должен вводить какие-то запросы и давать какие-то исходные данные. Соответственно приходилось много раз менять эти исходные данные, давать эти запросы, для того чтобы получить максимально реалистичные результат», - говорит управляющий партнер студии Radugadesign Роман Куприянов.

Но ни одна нейросеть пока не может заменить человека-музыканта. На стенде Калмыкии звучит песня о любви к Родине - на национальном ударном струнном инструменте «йочин».

Всю полноту звучания аккордов могут показать только профессионалы - не только в музыке, но и в бизнесе. И на ближайшие четыре дня Петербург станет местом встреч профессионалов высочайшего уровня.