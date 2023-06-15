Силуанов заявил, что Россия в борьбе с санкциями нарастила мышцы и выработала антитела

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Россия обеспечила технологический суверенитет и создала независимые системы, которые позволяют стране развиваться дальше. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Международном экономическом форме, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Мы нарастили мышцы, обеспечили технологический суверенитет, создали независимые системы, которые позволяют нам дальше развиваться. Мы, собственно, этим и занимались сейчас вот этот год. Я считаю, что год прошли неплохо - выработали так называемые антитела», - сказал он.

Напомним, в эти дни проходит Петербургский международный экономический форум. Сегодня второй день ПМЭФ-2023 открылся забегом с известными атлетами и министром спорта. В числе организаторов гонки - руководитель спортивного проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.