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Силуанов заявил, что Россия в борьбе с санкциями нарастила мышцы и выработала антитела

Максим Крюков
09:49 15.06.2023
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что России удалось создать независимые системы, способствующие развитию страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Россия обеспечила технологический суверенитет и создала независимые системы, которые позволяют стране развиваться дальше. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Международном экономическом форме, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Мы нарастили мышцы, обеспечили технологический суверенитет, создали независимые системы, которые позволяют нам дальше развиваться. Мы, собственно, этим и занимались сейчас вот этот год. Я считаю, что год прошли неплохо - выработали так называемые антитела», - сказал он.

Напомним, в эти дни проходит Петербургский международный экономический форум. Сегодня второй день ПМЭФ-2023 открылся забегом с известными атлетами и министром спорта. В числе организаторов гонки - руководитель спортивного проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу.

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Силуанов заявил, что Россия в борьбе с санкциями нарастила мышцы и выработала антитела
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