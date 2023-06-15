Столтенберг заявил, что гарантий вступления Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе нет

По словам генсека НАТО, Швеция отменила ограничения на поставки оружия, изменила конституцию и ввела антитеррористическое законодательство, выполнив тем самым все требования Турции.

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Стокгольм выполнил все требования Анкары, чтобы стать членом НАТО, однако гарантии вступления Швеции в Североатлантический блок на саммите, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, отсутствуют. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав Минобороны стран - участников НАТО.

«Швеция выполнила все требования Турции: она отменила ограничения на поставки оружия, изменила конституцию и ввела антитеррористическое законодательство», - передает его слова ТАСС.

Генсек НАТО отметил, что скандинавская страна должна стать членом Североатлантического блока как можно скорее.

«Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», - заключил Столтенберг.

Генсек организации уже не раз говорил, что Швеция выполнила все свои обязательства перед Турцией для присоединения в НАТО. Об этом Столтенберг заявил и после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако пока о членстве Стокгольма говорить рано. Финляндия, в свою очередь, которая подавала заявку на вступление в альянс вместе со Швецией, официально стала членом блока 4 апреля 2023 года. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору.