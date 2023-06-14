Сальдо рассказал о ежедневных обстрелах ПВР украинскими боевиками

Среди эвакуированных гражданских есть жертвы, в том числе дети и беременные женщины, напомнил врио главы Херсонской области.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские боевики каждый день обстреливают пункты временного размещения людей, эвакуированных из зоны наводнения после разрушения Каховской ГЭС. Об этом «Звезде» сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Как правило, это небольшие точки, где люди собираются, просто чтобы не стоять на солнце. Туда подходят автобусы и их забирают. И именно по этим точкам и бьют ракетами, артиллерией, специально чтобы нанести ущерб гражданскому населению», - рассказал он.

Сальдо напомнил, что в результате этих ударов по гражданским есть жертвы.

«Есть жертвы, к сожалению, среди жертв есть дети и даже есть беременные женщины. На прошлой неделе не только по ПВР били, били и по местам, где я должен был находиться. Они эти точки вычислили заранее и подарок к 12 июня готовили. Но обломилось. Не получилось, все ракеты разрушили здания, но не нанесли ущерба людям», - рассказал он.

В результате последствий разрушения Каховской ГЭС погибли, по последним данным, 17 человек. По словам врио главы региона, пропали без вести 17 человек. Еще 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.