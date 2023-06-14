Представитель добровольческой бригады «Терек» заявил, что многим бойцам важно иметь льготы

Боец с позывным «Амиго» отметил, что обеспечение военнослужащих необходимыми льготами является одной из забот государства об участниках СВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Многим бойцам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, очень важно иметь льготы. Об этом заявил представитель добровольческой бригады «Терек» с позывным «Амиго».

«Мы рады, что подписали данный контракт с Министерством обороны. Мой батальон сейчас стоит на передовых линиях, ни разу не отходил с них. Эта весть будет воспринята нашими бойцами с большим воодушевлением. Многим бойцам, которые воевали и воюют, очень важно иметь льготы», - сказал он.

По словам представителя «Терека», обеспечение военнослужащих необходимыми льготами является одной из забот государства об участниках спецоперации.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации подписало контракты с командирами формирований добровольческих корпусов в зоне спецоперации. В российском оборонном ведомстве отметили, что теперь добровольцам и членам их семей станут доступны меры социальной поддержки.

О важности подписания контракта с МО РФ говорят многие бойцы. Так, командир добровольческого отряда с позывным «Ящик» заявил, что подписание контрактов между добровольческими подразделениями и Минобороны России является значимым событием. Он отметил, что добровольцы в ходе СВО показали себя как настоящие защитники своего Отечества, они выполняют все поставленные задачи.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.