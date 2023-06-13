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Командир добровольцев с позывным «Ящик» рассказал о значимости контракта с МО РФ

05:20 13.06.2023
Боец уверен, что государство отметило заслуги добровольцев, сражающихся с националистами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подписание контрактов между добровольческими подразделениями и Министерством обороны Российской Федерации является значимым событием. Об этом заявил командир добровольческого отряда с позывным «Ящик». 

«Государство сегодня нас отметило тем, что мы подписали контракты. Для нас это показатель, что государство нас заметило, оно нас уважает и ценит», - отмечает боец.

Он заявил, что добровольцы в ходе спецоперации показали себя как настоящие защитники своего Отечества. Они выполняют все поставленные задачи. 

Напомним, ранее в МО РФ сообщили, что три бригады и 4 отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты в рамках реализации приказа министра обороны России Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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