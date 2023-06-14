Гумпомощь и вакцинация: какую работу проводят спасатели после подрыва Каховской ГЭС

Специалисты МЧС и Минобороны также проводят санобработку помещений, чтобы защитить жителей от вспышки инфекционных заболеваний и распространения вирусных инфекций.

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Артезианская вода в Голой Пристани непригодна для питья. Об этом сообщили власти Херсонской области. Ситуация в городах и селах после подрыва Каховской ГЭС остается непростой. Чистая питьевая вода - главное, чего ждут люди. Чтобы не допустить вспышки вирусных инфекций, в регионе проводят обеззараживание территории и вакцинацию населения.

Гуманитарная помощь - тоннами, работа спасателей и волонтеров исчислению и вовсе не подлежит - работают круглыми сутками. Вода ушла из Новой Каховки и ближайших населенных пунктов, но все еще сложной ситуация остается в Голопристанском и Алешкинском округах.

Эвакуированы были свыше 7 тысяч человек. И ежедневно еще сотни принимают решение покинуть зону подтопления. Ведь вода - не единственный источник опасности.

«Пытаются нам помешать путем бомбежки, причем бомбежки не просто там где-то по военным позициям, к которым мы отношения не имеем, у нас другие цели и задачи, а, наверное, прям по нам бьют, по мирному населению, бьют по пунктам эвакуации. Мы постоянно двигаемся, постоянно перемещаемся, прячем автомобили, прячем личный состав», - рассказал начальник группы части Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Дроздов.

Больше 20 тысяч домов остаются подтопленными, освободилась от воды лишь десятая часть, но вернуться домой удастся не скоро. Пока по сырым подвалам ходят лишь специалисты МЧС и Минобороны. Откачивают воду, проводят санобработку - она должна защитить от вспышки инфекционных заболеваний и распространения вирусных инфекций. Из тех же соображений отменять не стали и плановую вакцинацию.

«Прививки необходимы, мы сегодня делаем прививки от гепатита, гепатита А. По поводу дизентерии зоны: вроде, все прошло в штатном режиме, мы привили около 60 человек», - заявил заместитель главного врача Скадовской городской больницы Анатолий Горшинев.

Кипит работа и в пунктах временного размещения. Неравнодушные свозят тонны одежды и продуктов, а главное - чистую воду. Только за минувшие сутки от пострадавших приняли более пятисот заявлений на единовременные выплаты. Помочь наладить бесперебойные поставки гуманитарной помощи в регион должна модернизация пропускного пункта Чонгар. Ход работ накануне лично оценил Марат Хуснуллин. Срок сдачи - до конца лета, но выполнить задачу рассчитывают с опережением графика, отметил вице-премьер РФ.

Ранее стало известно, что в пострадавших после разрушения Каховской ГЭС районах Херсонской области сотрудники МЧС России спасли 2237 человек, из них 194 ребенка. В ведомстве заявили, что к ликвидации последствий бедствия привлекли почти тысячу человек и 343 единицы техники.