МЧС спасло более 2,2 тысячи человек в затопленных районах Херсонской области

© Видео: МЧС России © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

В пострадавших после разрушения Каховской ГЭС районах Херсонской области сотрудники МЧС России спасли 2237 человек, из них 194 ребенка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Эвакуированы 7248 человек. Среди них есть 138 маломобильных граждан и 421 ребенок.

Отмечается, что к ликвидации последствий бедствия привлекли почти тысячу человек и 343 единицы техники. Организована доставка еды и питьевой воды. Также проводятся дезинфекционные работы.

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах уровень воды снизился почти до нулевой отметки.

Власти региона оценивают ущерб из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции в 11,5 миллиардов рублей. Эта сумма может быть не окончательной.