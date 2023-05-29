Байден и Маккарти достигли соглашения по госдолгу США

По данным CNN, соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в ответ на сокращение расходов бюджета.

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Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти достигли соглашения по бюджету во избежание дефолта страны. Об этом американский лидер заявил по итогам телефонного разговора с Маккарти.

«Мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы направить его в конгресс», - заявил Байден.

По словам президента, сейчас законопроект отправляется в палату представителей и сенат. Он призвал законодателей поддержать бюджетное соглашение, отмечает РИА Новости.

Накануне Байден и Маккарти объявили о достижении бюджетного соглашения. Спикер палаты представителей отметил, что оно «достойно американского народа». Американский лидер, в свою очередь, заявил, что таким образом США удалось избежать «катастрофического дефолта».

Телеканал CNN отмечал, что соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в ответ на сокращение расходов бюджета. Так, необоронные расходы на 2024 год ограничат примерно на уровне нынешнего финансового года, а к 2025-му их увеличат на один процент.