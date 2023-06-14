Главком Сухопутных войск ВС РФ обсудил наращивание сотрудничества с коллегой из ОАЭ

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Россия рассчитывает на укрепление двухстороннего военного сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом накануне заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков на встрече с коллегой из ОАЭ генерал-майором Саидом Аль-Шеххи, который прибыл в Москву на переговоры.

«Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству и расширению этого сотрудничества в разных областях, в том числе между Сухопутными войсками», - отметил Олег Салюков.

Визит иностранных гостей в Россию начался с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем перед гостями торжественным маршем прошла рота Почетного караула и выступил военный оркестр.

Во время официальной части стороны обсудили вопросы взаимодействия в области повышения боеготовности стран. В рамках визита делегация из ОАЭ посетит учебные заведения Сухопутных войск и предприятия ОПК.

Напомним, недавно начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел переговоры с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковником Лю Чжэньли. Он отметил высокий уровень стратегического взаимодействия между двумя странами.

Начальник Генштаба добавил, что координация усилий Китая и РФ оказывает стабилизирующее влияние на мировую обстановку. В качестве примера он назвал военные учения и мероприятия, проходящие в рамках Шанхайской организации сотрудничества и «СМОА плюс».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.