Армия Герасимов отметил высокий уровень стратегического взаимодействия России и Китая Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил это в ходе переговоров с начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Лю Чжэньли. © Фото: Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил высокий уровень стратегического взаимодействия России и Китая. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. «Президент Владимир Владимирович Путин и Председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне», - заявил он в ходе переговоров со своим китайским коллегой Лю Чжэнли. Герасимов поздравил его с назначением на должность начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и отметил, что это будет способствовать расширению военного сотрудничества между Москвой и Пекином. Экспертное мнение и аналитика