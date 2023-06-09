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Герасимов отметил высокий уровень стратегического взаимодействия России и Китая

11:33 09.06.2023
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил это в ходе переговоров с начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Лю Чжэньли.
Герасимов отметил высокий уровень стратегического взаимодействия России и Китая
© Фото: Kremlin Pool, Globallookpress
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил высокий уровень стратегического взаимодействия России и Китая. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Президент Владимир Владимирович Путин и Председатель Си Цзиньпин подтвердили, что российско-китайские всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне», - заявил он в ходе переговоров со своим китайским коллегой  Лю Чжэнли.

Герасимов поздравил его с  назначением на должность начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и отметил, что это будет способствовать расширению военного сотрудничества между Москвой и Пекином.

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