В Генштабе ВС России заявили, что координация усилий РФ и КНР стабилизирует обстановку в мире

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Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил стабилизирующее влияние на мировую обстановку в результате координации усилий РФ и КНР. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«На фоне происходящих мировых событий принятые решения формируют долгосрочные цели в области национального развития и безопасности, которые были зафиксированы в совместном заявлении наших лидеров, включая вопросы углубления военного сотрудничества», - заявил Герасимов в ходе переговоров с коллегой из Китая Лю Чжэньли.

Он привел в качестве примера совместные военные учения, которые происходят как на двусторонней основе, так и в рамках ШОС и «СМОА плюс». Все это способствует углублению позитивных контактов в сфере обороны.

Валерий Герасимов подчеркнул, что эта практика должна оставаться важным направлением дальнейшей деятельности.

Кроме этого, он пригласил Лю Чжэньли посетить Россию в то время, которое он сочтет для себя удобным.

Также Герасимов констатировал высокий уровень стратегического взаимодействия России и Китая.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.