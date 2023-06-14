Трамп отказался признать вину в хранении секретных документов

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Бывший американский президент Дональд Трамп на заседании в федеральном суде Майами не признал вину в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию. Он отверг 37 пунктов обвинения в уголовном преступлении, сообщает FOX News.

Напомним, Трамп обвиняется в невыполнении требований о возврате секретных документов, включая планы ответного нападения на неназванную страну, данные оборонного и военного потенциала США и детали ядерной программы.

В заключении спецпрокурора утверждается, что раскрытие секретных документов угрожает нацбезопасности Соединенных Штатов. Экс-президента также обвиняют в демонстрации документов посетителям его резиденции.

Трамп называет происходящее политическим преследованием. Ему якобы хотят помешать участвовать в выборах главы государства, на которые свою кандидатуру уже выдвинул Джо Байден.

Ранее появились данные, что ФБР занялось делом о возможной причастности действующего президента США к коррупции. Байдена подозревают в «уголовной схеме взяточничества» во времена его нахождения на посту вице-президента.