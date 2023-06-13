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Трампа арестуют и снимут с него отпечатки пальцев в суде Майами

Дмитрий Трунов
16:39 13.06.2023
Экс-президент, скорее всего, будет освобожден до суда под подписку о невыезде.
Трампа арестуют и снимут с него отпечатки пальцев в суде Майами
© Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress
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Бывший президент США Дональд Трамп будет взят под стражу и помещен под арест маршалами на время пребывания в суде 13 июня, сообщает CNN. Экс-глава Белого дома уже проходил эту процедуру в апреле, когда ему предъявляли обвинения по 34 пунктам, в том числе в фальсификации деловой отчетности.

Трамп появится в здании федерального суда в Майами во вторник днем. Оказавшись внутри здания, он будет арестован. Ожидается, что у него снимут отпечатки пальцев в электронном виде, но не будут делать фотографии.

Затем бывший президент и его адвокаты предстанут перед мировым судьей Джонатаном Гудманом для предъявления обвинения. Адвокаты Трампа, скорее всего, откажутся от официального чтения обвинительного заключения. Ожидается, что бывший президент заявит о своей невиновности по всем 37 пунктам обвинения.

Предположительно федеральные прокуроры обратятся к мировому судье с просьбой ограничить общение Трампа с любыми потенциальными свидетелями. Экс-президент, скорее всего, будет освобожден до суда под подписку о невыезде.

Телеканал отмечает, что ​​это будет беспрецедентное и историческое выступление в суде в качестве первого бывшего президента в истории США, которому предъявлены федеральные обвинения.

На прошлой неделе специальный прокурор Джек Смит предъявил Трампу обвинение по 37 пунктам. В них утверждается, что бывший президент неправильно обращался с секретными документами, доставленными в его поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Обвинение также считает, что экс-президент участвовал в заговоре с целью воспрепятствовать правосудию.

Помощник Трампа Уолт Наута тоже упоминается в обвинительном заключении. Ожидается, что он также предстанет перед судом вместе с бывшим президентом.

Правоохранительные органы готовятся к массовым акциям протеста у здания суда в Майами. В отличие от предъявления обвинения в Нью-Йорке, возможно, в этот раз Трампа не увидят входящим или выходящим из здания суда. Бывший начальник полиции города Хорхе Колина заявил CNN в понедельник, что в здании суда есть подземный гараж, который, вероятно, будет использовать кортеж Трампа.

Ранее суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Бывший американский президент назвал этот вердикт позором.

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