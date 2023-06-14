Протесты немцев и перебои в авиасообщении: чем обернулись крупнейшие учения НАТО в Европе

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В Европе стартовали крупнейшие маневры военно-воздушных сил НАТО после времен холодной войны. В учениях Air Defender 2023 задействовали около 250 самолетов, 10 тысяч военных, а также 4 авиабазы. В руководстве альянса не скрывают, что направлены маневры против Российской Федерации.

«Эти учения демонстрируют и доказывают обороноспособность альянса. Это сигнал прежде всего для нас. Мы показываем, что способны защитить нашу страну и альянс», - говорит командующий ВВС ФРГ Инго Герхарц.

Главной базой учений стала Германия. Также маневры пройдут в Чехии и Нидерландах. Накануне утром первые самолеты поднялись с аэродромов на севере ФРГ. Один из главных - Шлесвиг-Ягель. Его заняли 100 переброшенных из США самолетов. Базой же военно-транспортных самолетов стал аэродром Вунсторф.

Недовольные немцы вышли на акции протеста. Они требовали вывода американского ядерного оружия и возобновления мирных переговоров по Украине.

«Россия размещает свое ядерное оружие в Белоруссии, а в НАТО лишь способствуют нарастанию напряженности. Прекратите учения, прекратите вооружать Украину, перестаньте пытаться достичь победы военным путем», - говорит протестующий Герхард Бидерберк.

Возмущения немцев добавляют и перебои в гражданском авиасообщении. В местном управлении воздушным движением уже подсчитали, что ежедневно из-за учений будут задерживать пассажирские рейсы на 50 тысяч минут.

Обращает на себя внимание тот факт, что учения, которые якобы носят оборонительный характер и защиты Германии, включают в себя полеты в Румынию и Эстанию. По данным аналитиков, такие маневры являются удобным предлогом ведения разведки, например, над Черным морем, где уже якобы работает британский самолет-разведчик. Кроме этого, страны НАТО объявили о поставках истребителей Украине.

В учениях задействуют всю линейку самолетов альянса, в том числе и F-35, который называют одним из двух в мире самолетов пятого поколения. Кроме того, он считается одним из самых дорогих самолетов на планете.

Напомним, недавно бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска стран - участниц НАТО могут быть отправлены на Украину. Такой сценарий, по его словам, возможен, если альянс не предоставит Киеву реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе.