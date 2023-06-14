Сальдо: все жители Херсонской области смогут получить паспорт РФ до конца лета

По словам врио главы региона, на территории левобережья сейчас находится более 200 тысяч человек.

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Российские паспорта на сегодняшний день получили больше 120 тысяч жителей Херсонской области, сообщил «Звезде» врио губернатора региона Владимир Сальдо. До конца лета все желающие получат возможность оформить документ, сказал он.

«Люди возвращаются, просто возвращаются, несмотря ни на что. Чувство страха притуплено, несмотря на угрозу жизни люди возвращаются. На территории левобережья уже находится более 200 тысяч человек», - сказал он.

По его словам, жители области каждый день подают заявки на оформление паспорта РФ. Цех по печатанию российских паспортов уже есть на территории Херсонской области, добавил Сальдо.

Ранее врио главы региона сообщил, что в Херсонской области введен режим ЧС федерального масштаба. Он рассказал также, что украинские боевики каждый день обстреливают пункты временного размещения людей, эвакуированных из зоны наводнения после разрушения Каховской ГЭС.