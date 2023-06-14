Главный военный прокурор России провел переговоры с китайским коллегой Чжан Цзинем

Стороны обсуждали вопросы совместной борьбы с преступностью, а также защиту прав и свобод человека.

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Вопросы совместной борьбы с преступностью, а также защиту прав и свобод человека обсудили сегодня главный военный прокурор России Валерий Петров и его коллега из Китая.

В рамках визита в Россию Чжан Цзинь и представители делегации пообщались с работниками Главной военной прокуратуры, возложили цветы к памятнику фронтовикам, который установлен на территории надзорного ведомства и почтили память военных прокуроров - участников Великой Отечественной войны.

Ранее Генеральный консул Китая во Владивостоке призвала Россию объединяться против влияния в мире западной прессы.

А начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил высокий уровень стратегического взаимодействия РФ и КНР.