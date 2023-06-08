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Генконсул КНР призвала РФ объединиться против влияния в мире западной прессы

Марина Крижановская
04:40 08.06.2023
При этом она дала совет российским специалистам в области СМИ повышать свой профессионализм и обучаться.
Генконсул КНР призвала РФ объединиться против влияния в мире западной прессы
© Фото: Минобороны России
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Китайская сторона предложила России объединить усилия для изменения ситуации с влиянием в мире прессы Запада. С таким предложением выступила Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. Свое заявление она сделала во время проведения «Медиасаммита» во Владивостоке.

«Сейчас в мире, особенно в области прессы, господствующую роль играет западная пресса. Создаются неправильные образы Китая и России. Мы должны объединять наши усилия, прежде всего, надо создать правдивый образ страны-партнера, затем совместными усилиями переломить эту тенденцию, где господствующую роль играет западная пресса», - приводит ее слова РИА Новости.

Дипломат отметила, что китайская позиция по международной проблематике не всегда точно отражается российской прессой. Генконсул Пяо Янфань призвала специалистов в области СМИ повышать свою квалификацию и обучаться.

«Иногда обнаруживаем некоторые неправильные вещи, когда репортеры, корреспонденты не могут владеть точным изложением китайской позиции, в том числе по украинскому кризису, по политике США, Тайваню. Надо повышать свой профессионализм, квалификацию в этом плане, не допускать догадки, вникать в тему. В этом плане есть пространство для обучения», - подытожила китайский дипломат.

Ранее в китайской газете Global Times написали, что российско-китайский альянс является кошмаром для США. Автор статьи считает, что партнерство между Пекином и Москвой «заставляет нервничать» западные СМИ, так как те пытаются транслировать в массы, что Россия якобы зависит от Китая. 

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