Кадыров назвал сообщения о депутате Делимханове фейковым вбросом

Парламентарий жив-здоров и даже не ранен, подчеркнул глава Чечни.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал фейковым вбросом сообщения о депутате Госдумы Адаме Делимханове.

«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса», - сказал он.

Как объяснил Кадыров, он стремился показать всем, в первую очередь украинцам, насколько «опустились» их СМИ.

Подразделения «Ахмат» находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе РФ в Белгородской области, добавил глава Чечни.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин опроверг информацию о гибели Делимханова, заявив, что парламентарий жив, здоров и «желает здоровья всем».

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о гибели депутата, отметил, что украинские СМИ зачастую распространяют фейки. Представитель Кремля призвал дождаться правдивой информации.

Напомним, сегодня украинские паблики распространили сообщения о том, что Делимханов якобы погиб при обстреле в зоне СВО. Корреспондент «Звезды» попытался уточнить информацию.

Помощник депутата Мадина Шавлохова, представившаяся сотрудником пресс-службы Госдумы, сообщила, что Делимханов жив, но якобы был ранен. Позже она заявила о том, что работает в пресс-службе ЛДПР. Впоследствии в пресс-службах нижней палаты и ЛДПР разъяснили, что Шавлохова у них не работает и не уполномочена делать заявления от имени этих структур.

В пресс-службе Кадырова пообещали в ближайшее время опубликовать видео, подтверждающее, что с Адамом Делимхановым все в порядке.