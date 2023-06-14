В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 48

Дмитрий Трунов
17:48 14.06.2023
Минздрав Иркутской области сообщил, что госпитализированы 18 посетителей кафе.
Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 48
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 48, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области. Госпитализированы 11 человек.

В то же время Минздрав Иркутской области сообщил, что в больницы Братска госпитализированы 18 посетителей кафе. Из них шестеро - несовершеннолетние. Все они покупали шаурму. Всего, по данным ведомства, за медпомощью обратились больше 40 человек, причем некоторые - повторно.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в кафе были нарушены технологический процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, а также нет условий для соблюдения личной гигиены работников. Кафе закрыто.

Массовое отравление произошло среди посетителей кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:48 В стране и мире
Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 48
17:24 В стране и мире
Кадыров сообщил, что Делимханов жив и даже не ранен
17:23 Армия
Видео
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски от попадания российского снаряда
17:04 ОПК
Видео
Первый опытный образец пассажирского SSJ-New передан на летно-испытательную станцию
16:59 В стране и мире
Видео
Губернатор Голубев не подтвердил информацию о взрыве на ГРЭС в Новочеркасске
Популярное
Лукашенко заявил, что «послал на хрен» украинскую делегацию
Видео
В Кремле с тревогой восприняли сообщения о Делимханове
Видео
Путин назвал придурками тех, кто бьет по гражданским объектам
Видео
«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко
Смертельный прыжок с парашютом рязанского бизнесмена в Коломне попал на видео
Видео
«Товарищ Верховный главнокомандующий, я жив»: Путин вновь поговорил с награжденным Звездой Героя Жулановым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.