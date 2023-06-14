Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 48

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Число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 48, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области. Госпитализированы 11 человек.

В то же время Минздрав Иркутской области сообщил, что в больницы Братска госпитализированы 18 посетителей кафе. Из них шестеро - несовершеннолетние. Все они покупали шаурму. Всего, по данным ведомства, за медпомощью обратились больше 40 человек, причем некоторые - повторно.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что в кафе были нарушены технологический процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья, а также нет условий для соблюдения личной гигиены работников. Кафе закрыто.

Массовое отравление произошло среди посетителей кафе быстрого питания «Шаурму хочу». Возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».