Helsingin Sanomat: Украина потеряла половину переданных Финляндией танков Leopard 2R

Определить машины из Финляндии удалось по тралам для разминирования, которые на них установлены.

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Украинская армия могла потерять три из шести переданных Финляндией немецких танков Leopard 2R, предполагает финская газета Helsingin Sanomat. Боевые машины удалось идентифицировать на фотографиях с уничтоженной украинской техникой в Запорожской области.

Снимки с выведенной из строя техникой в Запорожской области публиковали в том числе российские телеграм-каналы. Фактчекер издания Джон Хелин проверил эти изображения и считает их подлинными, говорится в публикации.

Определить машины из Финляндии удалось по тралам для разминирования, которые на них установлены. Газета напомнила, что Хельсинки передал Киеву все шесть своих Leopard 2R. В Финляндии их собирались списывать из-за непригодности для эксплуатации в климатических условиях страны.

Минобороны России накануне сообщило о потере трех Leopard во время безуспешной попытки наступления на трех направлениях: Южно-Донецком, Запорожском и Донецком. Ранее в министерстве сообщалось о том, что в ходе безуспешных попыток наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял девять танков, в том числе четыре Leopard.