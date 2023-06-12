Helsingin Sanomat: Украина потеряла половину переданных Финляндией танков Leopard 2R
Украинская армия могла потерять три из шести переданных Финляндией немецких танков Leopard 2R, предполагает финская газета Helsingin Sanomat. Боевые машины удалось идентифицировать на фотографиях с уничтоженной украинской техникой в Запорожской области.
Снимки с выведенной из строя техникой в Запорожской области публиковали в том числе российские телеграм-каналы. Фактчекер издания Джон Хелин проверил эти изображения и считает их подлинными, говорится в публикации.
Определить машины из Финляндии удалось по тралам для разминирования, которые на них установлены. Газета напомнила, что Хельсинки передал Киеву все шесть своих Leopard 2R. В Финляндии их собирались списывать из-за непригодности для эксплуатации в климатических условиях страны.
Минобороны России накануне сообщило о потере трех Leopard во время безуспешной попытки наступления на трех направлениях: Южно-Донецком, Запорожском и Донецком. Ранее в министерстве сообщалось о том, что в ходе безуспешных попыток наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял девять танков, в том числе четыре Leopard.