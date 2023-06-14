Mash: Пельшу провели срочную операцию

Накануне шоумен Валдис Пельш сообщил о плановом медосмотре перед очередной экспедицией.

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Телеведущему Валдису Пельшу провели операцию по лечению ишемической болезни сердца - стенирование коронарной артерии. Шоумен в порядке, операцию перенес успешно и чувствует себя хорошо, пишет паблик Mash.

По его данным, во время обследования врачи обнаружили холестериновую бляшку, ограничивающую кровоснабжение сердца. Это вызывало стенокардию. Врачи вмешались, чтобы не допустить инфаркта.

Накануне в СМИ появились новости о госпитализации Пельша в кардиологическое отделение. Сам телеведущий опроверг эту новость, сообщив «Звезде», что проходит плановый медосмотр перед экспедицией.