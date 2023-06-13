Как сообщил артист, он готовится к экспедиции, перед началом которой необходимо пройти медосмотр.

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Телеведущий и известный шоумен Валдис Пельш опроверг новости о своей госпитализации. В беседе со «Звездой» Валдис Эйженович уточнил, что обратился к врачам не за экстренной помощью, а в плановом порядке.

«Мы уезжаем в экспедицию в июле, поэтому я прохожу плановое обследование», - сказал телеведущий в разговоре со «Звездой».

Ранее в ряде СМИ сообщили о госпитализации артиста. Якобы он пожаловался на боли в сердце и был госпитализирован в отделение сложных нарушений ритма.

Это не первый случай, когда журналисты «укладывают» Пельша в больницу. Всякий раз тревога оказывается ложной, а обследование - плановым.