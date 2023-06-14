В стране и мире Работа горящей Новочеркасской ГРЭС приостановлена Ян Брацкий На опубликованных кадрах видно, как из окон одного из энергоблоков валит густой дым. © Видео: Ростов №1, Telegram © Фото: Ростов №1, Telegram Читайте нас на: В Ростовской области приостановлена работа Новочеркасской ГРЭС, где ранее возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «Открытого горения нет, работа станции приостановлена, причины устанавливаются», - сообщили в пресс-службе. На опубликованных кадрах видно, как из окон энергоблока валит густой и черный дым. Ранее в МЧС РФ сообщали о возгорании кровли на площади в 200 квадратных метров. Силы и средства пожарных на месте ЧП наращивается. Работники эвакуированы. Экспертное мнение и аналитика