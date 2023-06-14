Сальдо заявил, что разрушенная плотина Каховской ГЭС может быть восстановлена

Ранее врио губернатора сообщил, что после разрушения плотины 17 человек пропали без вести, 15 находятся в тяжелом состоянии.

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Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее врио губернатора сообщил, что после разрушения плотины 17 человек пропали без вести, 15 находятся в тяжелом состоянии.

Число погибших от последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек. Сумма ущерба для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов в Херсонской области приближается к 40 млрд рублей.

Полный сход воды с затопленных территорий и возвращение Днепра в русло прогнозируются к 20 июня.

Сейчас население региона и животных вакцинируют, чтобы предотвратить распространение опасных инфекций. Для этого открыто 11 пунктов вакцинации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевский режим отверг предложение международных организаций о проведении независимого расследования разрушения Каховской ГЭС.