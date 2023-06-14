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Сальдо сообщил о 17 пропавших без вести после разрушения Каховской ГЭС

Дмитрий Трунов
15:04 14.06.2023
Ущерб от наводнения приближается к 40 млрд рублей, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Сальдо сообщил о 17 пропавших без вести после разрушения Каховской ГЭС
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
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В Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС пропали без вести 17 человек,  сообщил врио главы региона Владимир Сальдо, передает ТАСС. 15 человек находятся в тяжелом состоянии. По словам врио губернатора, в области складывается напряженная гуманитарная и экологическая обстановка.

Сальдо добавил, что украинские националисты в настоящее время не пытаются форсировать Днепр.

Ущерб от наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, это общие потери от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов.

Алексеенко пояснил, что масштаб повреждений и разрушений уточняется по мере того как сходит вода. Специалисты продолжают проводить оценку реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС.

Глава правительства добавил, что полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируется к 20 июня. Такова оценка Русгидро. Сейчас в Алешках и округе вода остается только в низинах - до 1,6 м, такая же ситуация в Голой Пристани - уровень воды в низинах до 1,5 м.

В Алешках удалось наладить снабжение - туда смогли зайти машины с продуктами. По словам Алексеенко, для контроля за ценами в местных магазинах туда отправились комиссии Минпромторга.

Из населенных пунктов начали вывозить погибших животных. В четверг в Алешках планируют начать откачку воды из подвалов и объектов инфраструктуры. В городской больнице запустили генератор. В Херсонской области проводится вакцинация людей и животных от опасных инфекций. Для этого открыли 11 пунктов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал цель подрыва ГЭС. По словам министра, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий.

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