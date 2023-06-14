В Пентагоне заявили, что США получают от Украины сведения о потерях техники
Соединенные Штаты получают от Украины информацию о потерях вооружения на поле боя. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх. По ее словам, переданные Киевом сведения учитываются при планировании помощи.
«Есть прямая линия связи на разных уровнях в этом здании с украинцами», - передает РИА Новости слова Сабрины Сингх.
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин украинские боевики в ходе наступления понесли большие потери. По его словам, у националистов нет успеха ни на одном из направлений.
Глава государства также отметил, что военные потери Украины в ходе СВО приближаются к оценке «катастрофические». Российские войска успешно отражают атаки боевиков.
В конце прошлой недели Владимир Путин заявил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились.