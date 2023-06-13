В стране и мире Путин оценил потери Киева в ходе СВО как «катастрофические» Дмитрий Трунов Путин отметил, что соотношение потерь ВС РФ и националистов в ходе СВО имеет десятикратную разницу. © Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Военные потери Украины в ходе спецоперации приближаются к оценке «катастрофические», сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с российскими военными корреспондентами. Глава государства обратил внимание на «неблагоприятную» структуру потерь украинских боевиков. Путин отметил, что потери бывают санитарными, а бывают безвозвратными. «Обычно, могу ошибиться, но безвозвратных потерь процентов 25, максимум - 30. У них почти 50 на 50», - сказал президент. Путин отметил, что соотношение потерь ВС РФ и националистов в ходе СВО имеет десятикратную разницу. «Соотношение 1 к 10 в нашу пользу, наши потери в 10 раз меньше», - сказал президент. Владимир Путин также отметил масштабность украинского наступления. Он подчеркнул, что неприятель не имел успеха ни на одном из участков, при этом понес большие потери. Экспертное мнение и аналитика